سیاسة

الصدر يتراجع عن مقاطعة الانتخابات ويتعهد بمشاركة "مليونية"

"اقتضت المصلحة أن نخوض الانتخابات بصورة مليونية"
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مقتدى الصدر - صورة إرشيفية
مقتدى الصدر - صورة إرشيفية
العراق العراق مقتدى الصدر انتخابات تشرين

أربيل (كوردستان 24)- تراجع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الجمعة عن قرار مقاطعة الانتخابات التشريعية المقررة في تشرين الأول أكتوبر المقبل.

وكان عدول الصدر عن عدم المشاركة في الانتخابات متوقعاً على ضوء مواقفه السياسية السابقة والتي كانت تتغير تبعاً للتحولات في العراق.

وقال الصدر في كلمة وجهها إلى أتباعه "أيها الأحبة، سنخوض تلك الانتخابات بعزم وإصرار لا مثيل له لأجل إنقاذ العراق وإصلاحه من الاحتلال والفساد والتطبيع والتبعية".

وتابع "لذلك اقتضت المصلحة أن نخوض الانتخابات بصورة مليونية".

كان الصدر قال في تموز يوليو الماضي إنه لن يشارك في الانتخابات التشريعية المقبلة، وهو ما دفع الكثير من الأحزاب الكبيرة لمطالبته بالتراجع عن قراره.

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