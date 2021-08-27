الصين تقيّد الخوارزميات في حملة لتنظيم القطاع الرقمي

أربيل (كوردستان 24)- كشفت الصين الجمعة مشروع لائحة تنظيمية تهدف إلى تعزيز الرقابة على استخدام الشركات الرقمية العملاقة للخوارزميات، وذلك في سياق سعي بكين لتنظيم القطاع على نحو أوسع والسيطرة عليه.

تستعمل الشركات العملاقة في القطاع الخوارزميات على نطاق واسع لضمان نجاحها، وهي توجد في قلب الاقتصاد الرقمي وتعمل كأدمغة مسيّرة للعديد من التطبيقات والخدمات على الإنترنت.

تتيح الخوارزميات خاصة تحليل المعلومات التي تم جمعها عن المستخدم وتقديم توصيات تلقائية بناء على عاداته أو تفضيلاته.

وتشعر بكين بالقلق إزاء افتقار عمالقة التكنولوجيا إلى الشفافية في ما يتعلق بهذه الممارسة. لذلك سعت السلطات في الأسابيع الأخيرة إلى تنظيم استعمال الخوارزميات على نحو أوسع.

بموجب مشروع اللائحة، سيتعين على الشركات الرقمية السماح لمستخدميها "بإيقاف" استعمال خوارزميات التوصية.

وذكر النص الصادر الجمعة عن إدارة الفضاء الإلكتروني الصينية أن الخوارزميات "لا يمكن استخدامها... (في) تحديد الأسعار على أساس التفضيلات والعادات".

وهذه الممارسة "غير المعقولة" شائعة بشكل خاص في السياحة، إذ تقدم تطبيقات حجز التذاكر أسعارا مختلفة للمنتج نفسه أو الخدمة نفسها اعتمادا على درجة ولاء المستخدم.

كما يحظر استخدام توصيات الخوارزميات للقصر، من أجل منع أي "إدمان على الإنترنت".

تُستخدم الخوارزميات على نطاق واسع في منصات ترفيه الفيديو، مثل "دويين" (النسخة الصينية من تيكتوك)، وهو تطبيق يستعمله الشباب الصينيون على نطاق واسع.

سيخضع مشروع اللائحة الجديدة للتعليق لمدة شهر واحد، ولم يحدد تاريخ دخولها المحتمل حيز التنفيذ.

أظهرت بكين في الأشهر الأخيرة حزما تجاه العمالقة الرقميين في ما يتعلق بممارسات منتشرة حتى الآن، لا سيما في مجال المعطيات الشخصية.

وتمت ملاحق العديد من الشركات العملاقة في القطاع لا سيما على خلفية انتهاكات المعطيات الشخصية والمنافسة وحقوق المستخدم.

ومنذ ذلك الحين، وسعت بكين حملة "التصحيح" لتشمل قطاعات أخرى، بما في ذلك الدروس الخصوصية المربحة للغاية وتوصيل الوجبات.

وقد أقرت الصين الأسبوع الماضي قانونا شاملا لمنع تعسف العمالقة الرقميين في جمع المعطيات الشخصية عبر الإنترنت.