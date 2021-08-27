أمن

لندن تعلن مقتل بريطانيين اثنين في هجوم كابول

author_image Kurdistan24 اربیل
العالم بريطانيا أفغانستان

أربيل (كوردستان 24)- قتل بريطانيان، إضافة الى طفل مواطن بريطاني ثالث، في الهجوم الانتحاري الذي استهدف مطار كابول الخميس واسفر عن مقتل 85 شخصا، وفق ما افاد وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب.

وقال راب "تبلغت بحزن عميق مقتل مواطنين بريطانيين اثنين إضافة الى طفل مواطن بريطاني آخر، الخميس في الهجوم الارهابي"، لافتا الى "إصابة بريطانيين اثنين آخرين".

وتابع "لقد كانوا أبرياء.. لقد حاولوا جلب أحبائهم إلى بر الأمان في المملكة المتحدة حيث قُتلوا على يد إرهابيين جبناء".

وأشار راب إلى أن "هجوم الأمس يسلط الضوء على المخاطر التي تواجه أولئك في أفغانستان ويعزز سبب قيامنا بكل ما في وسعنا لإخراج الناس".

وخلص للقول "لن ندير ظهورنا لأولئك الذين ينظرون إلينا في وقت الحاجة، ولن يرهبنا الإرهابيون أبداً".

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