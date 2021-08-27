تصفيات مونديال 2022: مانشيني مع كل أبطاله الأوروبيين والعائد زانيولو

أربيل (كوردستان 24)- استدعى المدرب روبرتو مانشيني كل اللاعبين الذين تواجدوا في تشيكلة إيطاليا المتوجة هذا الصيف بكأس أوروبا، باستثناء المصاب ليوناردو سبيناتسولا، للمباريات المرتقبة في أيلول سبتمبر المقبل ضمن التصفيات المؤهلة إلى مونديال قطر 2022، في تشكيلة ضمت 34 لاعبًا بيهم العائد نيكولو زانيولو.

وسيتوجه اللاعبون الى مركز كوفيرتشيانو في فلورنسا اعتبارًا من مساء الاحد استعدادًا للمواجهات ضد بلغاريا في الثاني من أيلول/سبتمر في المدينة ذاتها، قبل التوجه الى بازل لمواجهة سويسرا والعودة الى ريجيو-إيميلا للقاء ليتوانيا.

يتصدر الأدزوري مجموعته بالعلامة الكاملة من ثلاثة انتصارات، أمام سويسرا الفائزة بأول مبارتيها أيضًا، لذا تشكل المواجهة ضد الاخيرة منعطفًا مهمًا للتأهل المباشر الى كأس العالم.

واستدعى مانشيني 25 من أصل 26 لاعبًا توجوا باللقب القاري الشهر الفائت على حساب إنكلترا بركلات الترجيح في النهائي على ملعب ويمبلي في لندن، باستثناء سبيناتسولا الذي تعرض لإصابة في وتر أخيل في الفوز على بلجيكا (2-1) في ربع النهائي.

ويعود زانيولو جناح روما بعد عام من إصابة قوية تعرض لها في الركبة خلال مباراة إيطاليا وهولندا، بعد أن عاد الى المنافسات بداية الموسم الحالي وسجل الخميس في المسابقة القارية الجديدة "يوروبا كونفرس ليغ" هدفه الاول منذ تموز/يوليو 2020.

كما استدعى مانشستي للمرة الاولى مهاجم ساسوولو جانلوكا ساماكا (22 عامًا).

وستكون الفرصة سانحة أمام إيطاليا لتحطيم الرقم القياسي لسلسلة المباريات من دون هزيمة بتوقيع منتخب وطني، إذ لم تخسر في آخر 34 مواجهة منذ سقوطها امام البرتغال في أيلول سبتمبر 2018.

ويحمل المنتخبان الإسباني (2006-2009) والبرازيلي (1993-1996) الرقم القياسي (35).

وهنا التشكيلة:

- لحراسة المرمى: جانلويجي دوناروما (باريس سان جرمان الفرنسي)، أليكس ميريت (نابولي)، سالفاتوري سيريغو (جنوى)، بيرلويجي غوليني (توتنهام الانكليزي).

- للدفاع: فرانتشيسكو أتشيربي (لاتسيو)، أليساندرو باستوني (إنتر)، ليوناردو بونوتشي وجورجو كييليني (يوفنتوس)، جوفاني دي لورنتسو (نابولي)، إيمرسون بالمييري (ليون الفرنسي)، أليساندرو فلورنتسي (ميلان)، رافايل تولوي (أتالانتا برغامو)، كريستيانو بيراغي (فيورنتينا)، مانويل لاتساري (لاتسيو)، جانلوكا مانشيتي (روما)

- للوسط: نيكولو باريلا (إنتر)، براين كريستانتي (روما)، مانويل لوكاتيلي (يوفنتوس)، لورنتسو بيليغريني (روما)، جورجينيو (تشلسي الإنكليزي)، ماتيو بيسينا (أتالانتا)، ماركو فيراتي (باريس سان جرمان)، ستيفانو سينسي (إنتر)، غاييتانو كاستروفيلي (فيورنتينا).

- للهجوم: أندريا بيلوتي (تورينو)، دومينيكو بيراردي وجاكومو راسبادوري (ساسوولو)، فيديريكو برنارديسكي وفيديريكو كييزا (يوفنتوس)، تشيرو إيموبيلي (لاتسيو)، لورنتسو إنسيني (نابولي)، مويز كين (إيفرتون الإنكليزي)، جانلوكا سكاماما (ساسوولو)، نيكولو زانيولو (روما).