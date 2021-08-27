المغرب يعلن حملة لتلقيح التلاميذ بين 12 و17 عاماً ضد كورونا

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت الحكومة المغربية الجمعة حملة تلقيح اختيارية ضد وباء كوفيد-19 تشمل التلاميذ الذين تراوح اعمارهم بين 12 و17 عاما، وذلك عشية الدخول المدرسي المقبل.

تنطلق هذه العملية الثلاثاء باستخدام لقاحي فايزر وسينوفارم "اللذين أثبتت التجارب الدولية فعاليتهما وسلامتهما عند هذه الفئة العمرية"، وفق بيان للحكومة، وتهدف إلى "ضمان ظروف آمنة لانطلاق الموسم الدراسي المقبل".

ودعت الحكومة الآباء والأمهات إلى مرافقة أبنائهم لأخذ جرعتي اللقاح، مشيرة إلى أن هذا القرار يأتي بناء على توصية للجنة العلمية لمواجهة الجائحة "بالنظر إلى تصاعد الحالات الإيجابية" لدى هذه الفئة.

وأكدت اللجنة أن العملية "يجب أن تكون تطوعية واختيارية ومشروطة بموافقة أولياء أمور المتعلمات والمتعلمين".

وكانت وزارة التربية الوطنية أعلنت تأخير بدء العام الدراسي من 3 إلى 10 أيلول سبتمبر، "حرصا منها على توفير ظروف آمنة تراعي سلامة كافة المتعلمات والمتعلمين".

يراهن المغرب الذي يقارب عدد سكانه 36 مليونا على حملة التلقيح لتحقيق مناعة جماعية استفاد منها أكثر من 14 مليونا و200 ألف شخص بحسب آخر الأرقام الرسمية الجمعة.

وتشهد المملكة منذ عدة أسابيع ارتفاعا في أعداد الإصابات الجديدة بالوباء، والذي طال في المجموع أكثر من 843 ألف شخص توفي منهم أكثر من 12 ألفا، وفق الأرقام الرسمية.

وشددت السلطات منذ مطلع آب/أغسطس حظر تجول ليليا مع إعلان قيود على التنقل من وإلى أربع مدن كبرى، لوقف الارتفاع في أعداد الإصابات اليومية بالوباء.

وكان المغرب فتح حدوده الجوية أمام المسافرين أوائل حزيران يونيو، ولكن ضمن شروط.