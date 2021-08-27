جائزة بلجيكا الكبرى: فيرستابين يتصدر التجارب الحرة قبل حادث اصطدام

أربيل (كوردستان 24)- سجل الهولندي ماكس فيرستابن سائق ريد بول الجمعة أسرع لفة في التجارب الحرة لجائزة بلجيكا الكبرى، المرحلة الثانية عشرة من بطولة العالم للفورمولا واحد، أمام ثنائي مرسيدس، قبل أن يتعرض لحادث اصطدام في الجولة الثانية التي شهدت حوادث عدة.

سجل فيرستابن زمن 1:44.472 دقيقة متفوقًا على الفنلندي فالتيري بوتاس بفارق 0.041 ثانية ومتصدر الترتيب العام وحامل اللقب البريطاني لويس هاميلتون بـ0.072 ثانية، قبل أن يصدطم بأحد الحواجز على حلبة سبا فرانكورشان.

ويترك هذا الحادث فريق ريد بول أمام عمل كبير لإصلاح السيارة مساء الجمعة قبل التجارب الرسمية السبت وسباق الاحد.

إلا أن فيرستابن حاول التقليل من أهمية الحادث معربًا عن سعادته بأدائه "كان جيدًا، أعتقد أننا كنا جيدين طوال اليوم وكنا سعداء...إنها بداية ايجابية".

وتعود محركات سيارات فورمولا واحد الى الهدير بعد استراحة دامت 27 يومًا حيث يسعى هاميلتون الى تحقيق انتصاره الرقم مئة في مسيرته.

وكان فيرستابن يتصدر بفارق 33 نقطة عن البريطاني لكن الأخير قلب الطاولة في السباقين الاخيرين في إنكلترا والمجر ليتقدم على منافسه بفارق 8 نقاط بعد أن خرج الهولندي من السباق الاول وحل عاشرًا في الثاني.

نتائج الجولة الأولى ضمن التجارب الحرة:

فالتيري بوتاس (فنلندا/مرسيدس) 1:45.199 (18 عدد اللفات)

ماكس فيرستابن (هولندا/ريد بول) 1:45.363 (14)

بيار غاسلي (فرنسا/ألفاتاوري) 1:45.699 (20)

شارل لوكلير (موناكو/فيراري) 1:45.818 (19)

كارلوس ساينس (اسبانيا/فيراري) 1:45.935 (20)

سيرخيو بيريس (المكسيك/ريد بول) 1:46.127 (17)

سيباستيان فيتل (المانيا/أستون مارتن) 1:46.177 (19)

لاندو نوريس (بريطانيا/ماكلارين) 1:46.336 (17)

استيبان أوكون (فرنسا/ألبين) 1:46.497 (16)

فرناندو ألونسو (اسبانيا/ألبين) 1:46.612 (16)

لانس سترول (كندا/أستون مارتن) 1:46.649 (19)

دانيال ريكياردو (استراليا/ماكلارين) 1:46.683 (20)

انتونيو جوفيناتسي (ايطاليا/ألفا روميو) 1:46.755 (17)

جورج راسل (بريطانيا/وليامس) 1:46.772 (19)

يوكي تسونودا (اليابان/ألفاتاوري) 1:46.928 (19)

نيكولاس لطيفي (كندا/وليامس) 1:47.101 (20)

كيمي رايكونن (فنلندا/ألفا روميو) 1:48.125 (15)

لويس هاميلتون (بريطانيا/مرسيدس) 1:48.224 (17)

نيكيتا مازيبين (روسيا/هاس) 1:48.705 (16)

ميك شوماخر (المانيا/هاس) 1:49.059 (15)

نتائج الجولة الثانية ضمن التجارب الحرة

ماكس فيرستابن (هولندا/ريد بول) 1:44.472 (12 عدد اللفات)

فالتيري بوتاس (فنلندا/مرسيدس) 1:44.513 (14)

لويس هاميلتون (بريطانيا/مرسيدس) 1:44.544 (13)

فرناندو ألونسو (اسبانيا/ألبين) 1:44.953 (15)

بيار غاسلي (فرنسا/ألفاتاوري) 1:44.965 (17)

لانس سترول (كندا/أستون مارتن) 1:45.180 (14)

استيبان أوكون (فرنسا/ألبين) 1:45.302 (15)

سيباستيان فيتل (المانيا/أستون مارتن) 1:45.336 (16)

لاندو نوريس (بريطانيا/ماكلارين) 1:45.386 (18)

سيرخيو بيريس (المكسيك/ريد بول) 1:45.404 (13)

كارلوس ساينس (اسبانيا/فيراري) 1:45.517 (14)

يوكي تسونودا (اليابان/ألفاتاوري) 1:45.758 (17)

انتونيو جوفيناتسي (ايطاليا/ألفا روميو) 1:45.789 (16)

كيمي رايكونن (فنلندا/ألفا روميو) 1:45.967 (18)

دانيال ريكياردو (استراليا/ماكلارين) 1:46.118 (14)

نيكولاس لطيفي (كندا/وليامس) 1:46.198 (17)

جورج راسل (بريطانيا/وليامس) 1:46.665 (14)

شارل لوكلير (موناكو/فيراري) 1:46.836 (13)

نيكيتا مازيبين (روسيا/هاس) 1:47.335 (14)

ميك شوماخر (المانيا/هاس) 1:47.529 (15)