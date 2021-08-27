سیاسة

الكاظمي يرحب بعودة الصدر للمشاركة في الانتخابات التشريعية

"ندعو كل المقاطعين إلى مواقف مشابهة، ونأمل بمشاركة واسعة من قبل أبناء شعبنا في الانتخابات"
author_image Kurdistan24 اربیل
مصطفى الكاظمي - صورة أرشيفية
مصطفى الكاظمي - صورة أرشيفية
العراق الانتخابات العراقية الصدر انتخابات تشرين مصطفى الكاظمي

أربيل (كوردستان 24)- رحب رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي الجمعة بعودة التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر للمشاركة في الانتخابات التشريعية المقبلة.

يأتي هذا بعد ساعات من إعلان الصدر إنهاء مقاطعة الانتخابات المقررة في تشرين الأول أكتوبر المقبل متراجعاً عن قرار اتخذه الشهر الماضي بعدم المشاركة.

والتيار الصدري جزء من ائتلاف يمتلك أكبر عدد من المقاعد في البرلمان الآن، ومن المرجح أن يكون أحد المرشحين الذين سيحتلون الصدارة في الانتخابات التي دعا إليها الكاظمي استجابة للاحتجاجات الشعبية الدامية عام 2019.

وقال الكاظمي على حسابه في تويتر "نرحب بعودة التيار الصدري للمشاركة في الانتخابات والشكر لكلّ القوى والقيادات السياسية والشعبية التي بذلت الجهود لعودته".

وفي كلمة بثها التلفزيون، قال الصدر إن قرار المشاركة في الانتخابات جاء بعد أن أرسل إليه عدد من الزعماء السياسيين لم يحددهم "ميثاق إصلاح" لتخليص العراق من الفساد وسوء الإدارة.

وحث زعيم التيار الصدري أنصاره على التوجه إلى مراكز الاقتراع والتصويت في الانتخابات المبكرة المقررة يوم العاشر من أكتوبر تشرين الأول. مشيراً في الوقت نفسه إلى أن التصويت لتياره سيعني تحرير العراق من التدخل الأجنبي والفساد المستشري.

وإلى جانب الصدر، قاطعت قوى سياسية مختلفة الانتخابات بما فيها الحزب الشيوعي العراقي، وتحالف (موج) الذي يقوده إياد علاوي.

وقال الكاظمي "ندعو كل المقاطعين إلى مواقف مشابهة، ونأمل بمشاركة واسعة من قبل أبناء شعبنا في الانتخابات على طريق التغيير".

ويطرح الصدر نفسه معارضاً لوجود القوات الأمريكية ورافضاً لنفوذ إيران، وهو موقف يتعارض مع العديد من السياسيين الشيعة والجماعات المسلحة الموالية لطهران.

 

 

موضوعات ذات صلة
کوردستان

بالصور | أربيل تزيّن شوارعها بالأعلام استعداداً لاستقبال ماكرون
  8 دقائق
العالم

بايدن يستقبل نفتالي بينيت غداة هجوم كابول
  34 دقائق
العراق

جاك سوليفان: واشنطن تساند مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة
  59 دقائق
See More
Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11644 H 4800
NileSat11353 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف