سیاسة

جاك سوليفان: واشنطن تساند مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة

author_image Kurdistan24 اربیل
بغداد اتخذت اجراءات مشددة لتأمين المؤتمر
بغداد اتخذت اجراءات مشددة لتأمين المؤتمر
العراق العراق مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة

أربيل (كوردستان 24)- قال مستشار الأمن القومي للرئيس الأمريكي جاك سوليفان الجمعة إن بلاده تساند مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة الذي تنطلق أعماله يوم غد السبت.

جاء ذلك خلال اتصال مع وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين جرى فيه تقديم التعازي للحكومة الأمريكية إثر الهجوم الانتحاري قرب مطار كابول الدولي.

ونقل بيان للخارجية العراقية فؤاد حسين قوله إن "العراقيين حاربوا إرهابييّ داعش وضحوا بأبنائهم في سبيل إنقاذ المنطقة من خطر الإرهاب".

وأعرب حسين عن إدانته "الشديدة لهذا الفعل الإرهابي".

هذا وقال سوليفان إن "العراقيين كانوا سباقين في قتال الإرهاب وجماعاته، وإنّ هذا التضامن مع عوائل الضحايا دليل على إحساس التضامن بين الكثير من أبناء العراق والذين وقعوا ضحايا لمثل هذه العمليات الإرهابيّة".

وتابع "لا بدَّ من الاستمرار في مُحاربتهم ودحرهم حيثما وجدوا".

وشدّد مستشار الأمن القومي الأمريكيّ على أهميّة عقد مُؤتمر بغداد للتعاون والشراكة يوم غد السبت، واصفاً المُؤتمر بأنه دليل على فاعليّة العمل الدبلوماسي العراقي.

وقال إن "الولايات المتحدة الأمريكية تساند عقد هذا الاجتماع".

موضوعات ذات صلة
کوردستان

بالصور | أربيل تزيّن شوارعها بالأعلام استعداداً لاستقبال ماكرون
  8 دقائق
العالم

بايدن يستقبل نفتالي بينيت غداة هجوم كابول
  34 دقائق
العراق

الكاظمي يرحب بعودة الصدر للمشاركة في الانتخابات التشريعية
  1 ساعات
See More
Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11644 H 4800
NileSat11353 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف