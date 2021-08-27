جاك سوليفان: واشنطن تساند مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة

أربيل (كوردستان 24)- قال مستشار الأمن القومي للرئيس الأمريكي جاك سوليفان الجمعة إن بلاده تساند مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة الذي تنطلق أعماله يوم غد السبت.

جاء ذلك خلال اتصال مع وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين جرى فيه تقديم التعازي للحكومة الأمريكية إثر الهجوم الانتحاري قرب مطار كابول الدولي.

ونقل بيان للخارجية العراقية فؤاد حسين قوله إن "العراقيين حاربوا إرهابييّ داعش وضحوا بأبنائهم في سبيل إنقاذ المنطقة من خطر الإرهاب".

وأعرب حسين عن إدانته "الشديدة لهذا الفعل الإرهابي".

هذا وقال سوليفان إن "العراقيين كانوا سباقين في قتال الإرهاب وجماعاته، وإنّ هذا التضامن مع عوائل الضحايا دليل على إحساس التضامن بين الكثير من أبناء العراق والذين وقعوا ضحايا لمثل هذه العمليات الإرهابيّة".

وتابع "لا بدَّ من الاستمرار في مُحاربتهم ودحرهم حيثما وجدوا".

وشدّد مستشار الأمن القومي الأمريكيّ على أهميّة عقد مُؤتمر بغداد للتعاون والشراكة يوم غد السبت، واصفاً المُؤتمر بأنه دليل على فاعليّة العمل الدبلوماسي العراقي.

وقال إن "الولايات المتحدة الأمريكية تساند عقد هذا الاجتماع".