أبو الغيط يشارك في المؤتمر الإقليمي لدعم العراق

أربيل (كوردستان 24)- يتوجه أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية صباح السبت إلى بغداد للمشاركة في المؤتمر الإقليمي لدعم العراق وذلك تلبية لدعوة تلقاها من الجانب العراقي.

وقالت الأمانة العامة للجامعة العربية في إن المؤتمر، الذي يحضره لفيف من القادة، يسعى لحشد الدعم الإقليمي والدولي من أجل العراق، وبهدف تعزيز استقراره وازدهاره، ودعم الجهود المتواصلة التي يبذلها لمواجهة التحديات الضخمة على الصعيد الأمني والاقتصادي.

وأكد المصدر أن الجامعة العربية تواكب العراق وتُثمن عالياً جهوده من أجل تعزيز سيادته وتحسين الأوضاع الأمنية والاقتصادية، وكذا نشاطه الملحوظ من أجل الاستقرار الإقليمي ومد جسور التعاون مع مختلف الأطراف.