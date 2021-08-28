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توم كروز يتعرض للسرقة أثناء تصوير "المهمة المستحيلة-7"

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صورة إرشيفية
صورة إرشيفية
العالم توم كروز حقائب

أربيل (كوردستان 24)- تعرَضت حقائب لتوم كروز تقدر قيمة محتوياتها بآلاف اليوروهات للسرقة في إنكلترا حيث يقوم النجم الأميركي بتصوير الجزء السابع من أفلام "المهمة المستحيلة"، وفق ما كشفت صحيفة "ذي صن".

وكانت هذه الأمتعة داخل سيارة حارسه الأمني. وقد سرقت ليل الاثنين الثلاثاء من أمام فندق في برمنغهام نزل فيه، بحسب ما أفادت الصحيفة الشعبية.

وقال ناطق باسم شرطة ميدلاندز الغربية "تلقّينا بلاغا بسرقة سيارة من طراز +بي ام دبليو اكس7" في شارع تشرش ستريت في برمنغهام في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء 24 آب/أغسطس"، من دون تأكيد هويّة صاحب المركبة.

وقد عثر على السيارة بعد فترة قصيرة، وفق الناطق باسم الشرطة الذي أوضح أن "التحقيق ما زال مستمرّا" خصوصا بالاستناد إلى "تسجيلات كاميرا المراقبة في المنطقة التي رُكنت فيها السيارة".

لكن "كلّ ما كان داخل السيارة اختفى"، وفق ما أفاد مصدر صحيفة "ّذي صن" متطرّقا إلى "بعض الأمتعة والمقتنيات" التابعة للممثل البالغ 59 عاما.

وكشفت الصحيفة أن اللصوص مسحوا واستنسخوا الإشارة المرسلة من المفتاح العامل بدون تلامس في هذه السيارة الفارهة، وذلك على بعد دقيقتين من مركز للشرطة.

وأوردت "ذي صن" أن "هذه الحيلة التي ترتقي إلى مصافي سيناريوهات أفلام +المهمة المستحيلة+ سمحت للعصابة بالفرار بالسيارة أمام أعين الطاقم الأمني".

أثار توم كروز المعروف عنه أن يؤدّي أغلب مشاهد المخاطرة في أفلامه بنفسه ضجّة هذا الأسبوع في منطقة ميدلاندز (شمال إنكلترا).

وقد شوهد وهو يصوّر عدّة مشاهد من الجزء السابع من سلسلة "ميشن إمباسيبل" (المهمّة المستحيلة) التي يؤدّي فيها دور العميل الاستخباراتي إيثن هانت.

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