سیاسة

بالفيديو | ماكرون من بغداد: داعش لا يزال تهديداً ويجب "الحذر"

"العراق وفرنسا شريكان أساسيان في الحرب ضد الإرهاب"
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العراق العراق فرنسا مؤتمر بغداد

أربيل (كوردستان 24)- قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون السبت إنه "لا ينبغي التراخي" في مواجهة تنظيم داعش الذي لا يزال يشكل تهديداً.

وأضاف ماكرون في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في بغداد أن بلاده "حريصة على استقرار العراق وأمنه".

وأكد الرئيس الفرنسي التزام فرنسا بدعم العراق، وقال "نتطلع للتعاون في مجالات عدة"، لافتاً إلى أن "الزيارات المتبادلة بين البلدين تهدف لتعزيز العلاقات الثنائية".

ورحب ماكرون بـ"التقدم الذي تحرزه الحكومة العراقيّة لإجراء الانتخابات المقبلة"، واعتبر في الوقت نفسه "مؤتمر بغداد مهما لتحقيق الاستقرار في المنطقة".

وقال إن "فرنسا خصصت ميزانية لدعم استقرار المناطق المحررة"، مشدداً على ضرورة "الجلوس خلال مؤتمر بغداد إلى طاولة واحدة".

من جهته أكد الكاظمي أن "العراق وفرنسا شريكان أساسيان في الحرب ضد الإرهاب"، مبيناً أن زيارة ماكرون "ستكون ذات نتائج إيجابية".

وتأتي هذه التصريحات خلال زيارة للرئيس الفرنسي إلى بغداد تستمر يومين، في إطار مؤتمر إقليمي تشارك فيه عدد من الدول المجاورة لا سيما إيران والسعودية.

 

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