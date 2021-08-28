الهند تعلن تطعيم 10 ملايين شخص في يوم واحد

أربيل (كوردستان 24)- لقّحت الهند عشرة ملايين شخص ضد كوفيد-19 في يوم واحد، وهوعدد قياسي، كما أعلنت السبت سلطات هذا البلد الآسيوي العملاق الذي يحاول مواجهة موجة جديدة من الوباء.

وأشاد رئيس الوزراء ناريندرا مودي بـ"الإنجاز المشهود" الذي حققته الجمعة الهند التي ثاني أكبر دولة في العالم في عدد السكان الذي يبلغ 1,3 مليار نسمة. وكتب على تويتر "أقدم تهانيّ لمن تلقوا اللقاح ولمن ساهموا في إنجاح حملة التحصين هذه".

وتأمل الحكومة الهندية التي تتعرض لانتقادات شديدة بعد التفشي الحاد للوباء الذي أودى بحياة أكثر من مئتي ألف شخص في نيسان/أبريل وأيار مايو، في تلقيح 1,1 مليار شخص قبل نهاية العام 2021، وهو هدف أحبطه النقص في إمدادات اللقاحات والخلل الإداري.

ومنذ بدء حملة التطعيم في كانون الثاني يناير، تلقى 15 في المئة فقط من السكان جرعتين من اللقاح.

ورغم تحذيرات الخبراء، رفعت كل القيود على الحركة تقريبا وارتفع عدد الإصابات بشكل كبير منذ الموجة التي انتشرت في حزيران/يونيو الماضي، ما أدى إلى اكتظاظ المستشفيات.

وتجاوز عدد الإصابات اليومية الجديدة مجددا عتبة 40 ألفا ليصل إلى 46 ألفا السبت.

وما زالت الهند ثاني أكثر الدول تضررا بالوباء بعد الولايات المتحدة، مع أكثر من 32 مليون إصابة وأكثر من 437 ألف وفاة.