بورصة أربيل: تراجع طفيف للدولار مع ارتفاع الذهب
أربيل (كوردستان 24)- شهد سعر صرف الدولار اليوم السبت تراجعاً طفيفاً أمام العملة المحلية، فيما شهد سعر الذهاب ارتفاعاً جديداً في بورصة أربيل.
أسعار الدولار والعملات الأخرى في أسواق إقليم كوردستان
100 دولار = 147500 دينار
100 يورو = 172500 دينار
100 جنيه إسترليني = 202250 دينار
100 ليرة تركية = 17650 ديناراً
100 ألف تومان إيراني = 5300 دينار
دينار أردني واحد = 2070 ديناراً
سعر الذهب في أسواق إقليم كوردستان
مثقال عيار 24 = 430000 دينار
مثقال عيار 21 = 380000 دينار
مثقال عيار 18 = 323000 دينار