بورصة أربيل: تراجع طفيف للدولار مع ارتفاع الذهب

أربيل (كوردستان 24)- شهد سعر صرف الدولار اليوم السبت تراجعاً طفيفاً أمام العملة المحلية، فيما شهد سعر الذهاب ارتفاعاً جديداً في بورصة أربيل.

أسعار الدولار والعملات الأخرى في أسواق إقليم كوردستان

100 دولار = 147500 دينار

100 يورو = 172500 دينار

100 جنيه إسترليني = 202250 دينار

100 ليرة تركية = 17650 ديناراً

100 ألف تومان إيراني = 5300 دينار

دينار أردني واحد = 2070 ديناراً

سعر الذهب في أسواق إقليم كوردستان

مثقال عيار 24 = 430000 دينار

مثقال عيار 21 = 380000 دينار

مثقال عيار 18 = 323000 دينار