ولادة غوريلا جبلية في حديقة فيرونغا الوطنية في الكونغو الديموقراطية

أعلنت حديقة فيرونغا الوطنية في جمهورية الكونغو الديموقراطية الجمعة، ولادة غوريلا جبلية في هذه المنطقة السياحية المهددة من قبل جماعات مسلحة.

وحصلت الولادة صباح 22 آب/اغسطس، كما أوضح مسؤول التواصل في الحديقة اوليفييه موكيسيا لوكالة فرانس برس.

واكتشف الولادة "فريق من حراس بيئيين" خلال زيارة مراقبة روتينية لمسكن حيوانات الغوريلا في منطقة كيبومبا في شمال كيفو بشرق البلاد، كما أوضح المسؤول.

وقالت الحديقة إن المولود الجديد ينتمي إلى غوريلات باراكا "التي تضم حاليا 18 غوريلا".

وأضاف موكيسيا أن "هذه الولادة هي الأولى لعائلة باراكا هذا العام، ما يرفع عدد الولادات إلى 13 منذ كانون الثاني/يناير 2021 "لكل عائلات الغوريلات في المنطقة.

وتغطي فيرونغا الواقعة على حدود جمهورية الكونغو الديموقراطية مع رواندا وأوغندا، حوالى 7800 كيلومتر مربع من مقاطعة شمال كيفو، وعاصمتها غوما.

وهذه الحديقة التي افتتحت في العام 1925، هي أقدم محمية طبيعية في إفريقيا وملاذ للغوريلا الجبلية النادرة الموجودة أيضا في رواندا وأوغندا المجاورتين.

ويقدّر العدد الإجمالي للغوريلا الجبلية في المنطقة في البلدان الثلاثة ب1063 وفقا لآخر إحصاء شامل أجري عام 2018.

لكن محمية فيرونغا أصبحت أيضا مخبأ لجماعات مسلحة محلية وأجنبية تنشط في شرق جمهورية الكونغو الديموقراطية منذ قرابة 25 عاما.