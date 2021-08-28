الديمقراطي الكوردستاني يدعو مقاطعي الانتخابات للعدول عن قرارهم من أجل مصلحة العراق

أربيل (كوردستان 24)- جدد الحزب الديمقراطي الكوردستاني السبت دعوته لقوى عراقية للعدول عن قرار مقاطعة الانتخابات التشريعية المقررة في تشرين الأول أكتوبر المقبل.

وقال المتحدث باسم الحزب محمود محمد في بيان، إن الديمقراطي الكوردستاني طلب في رسالة وجهها قبل نحو أسبوعين من التيار الصدري وقوى أخرى مراجعة قرار مقاطعة الانتخابات، لافتاً إلى أن الحزب دعا المقاطعين للمشاركة في الانتخابات لحل مشاكل العراق.

وأضاف أن ذلك يأتي "انطلاقاً من الشعور بالمسؤولية والاهتمام باستقرار العراق وتصحيح مسار العملية السياسية بهدف حل القضايا المتراكمة".

وأشار محمد إلى أن المصلحة العامة اقتضت أن ينهي زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر قرار المقاطعة ليشارك في العملية الانتخابية بهدف "خدمة المصلحة العامة".

وقال "لذلك، ندعو مرة أخرى جميع الأطراف والكيانات السياسية والشخصيات الأخرى إلى مراجعة قرار المقاطعة، والمشاركة في العملية الانتخابية من أجل المصلحة العامة للعراق".