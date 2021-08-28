سیاسة

الديمقراطي الكوردستاني يدعو مقاطعي الانتخابات للعدول عن قرارهم من أجل مصلحة العراق

"المصلحة العامة اقتضت أن ينهي زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر قرار المقاطعة"
author_image Kurdistan24 اربیل
المتحدث باسم الحزب محمود محمد
المتحدث باسم الحزب محمود محمد
کوردستان محمود محمد الحزب الديمقراطي الكوردستاني

أربيل (كوردستان 24)- جدد الحزب الديمقراطي الكوردستاني السبت دعوته لقوى عراقية للعدول عن قرار مقاطعة الانتخابات التشريعية المقررة في تشرين الأول أكتوبر المقبل.

وقال المتحدث باسم الحزب محمود محمد في بيان، إن الديمقراطي الكوردستاني طلب في رسالة وجهها قبل نحو أسبوعين من التيار الصدري وقوى أخرى مراجعة قرار مقاطعة الانتخابات، لافتاً إلى أن الحزب دعا المقاطعين للمشاركة في الانتخابات لحل مشاكل العراق.

وأضاف أن ذلك يأتي "انطلاقاً من الشعور بالمسؤولية والاهتمام باستقرار العراق وتصحيح مسار العملية السياسية بهدف حل القضايا المتراكمة".

وأشار محمد إلى أن المصلحة العامة اقتضت أن ينهي زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر قرار المقاطعة ليشارك في العملية الانتخابية بهدف "خدمة المصلحة العامة".

وقال "لذلك، ندعو مرة أخرى جميع الأطراف والكيانات السياسية والشخصيات الأخرى إلى مراجعة قرار المقاطعة، والمشاركة في العملية الانتخابية من أجل المصلحة العامة للعراق".

 

موضوعات ذات صلة
العالم

توم كروز يتعرض للسرقة أثناء تصوير "المهمة المستحيلة-7"
  5 ساعات
العالم

"أرض الصومال" تعلن استعدادها لاستقبال لاجئين أفغان
  6 ساعات
العراق

أحداث أفغانستان تطغى على "مؤتمر بغداد" بحضور ماكرون
  6 ساعات
See More
Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11644 H 4800
NileSat11353 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف