وزارة التربية في اقليم كوردستان تنفي شائعة الغاء التربية الاسلامية

أربيل (كوردستان 24)- نفت وزارة التربية في حكومة اقليم كوردستان, الشائعات التي تحدثت عن الغاء مادة التربية الاسلامية, في كافة المراحل الدراسية في مدارس الاقيلم, مؤكدة ان هذه الادعاءات لاأساس لها من الصحة, وبعيدة كل البعد عن الحقيقة.

وقالت وزارة التربية في حكومة الاقليم اليوم السبت 28 آب (اغسطس) 2021 . في بيان لها, ان مادة التربية الاسلامية لم تلغ, في المراحل الدراسية في مدارس الاقليم بالعكس, هنالك اهتمام خاص بهذه المادة, ولايوجد أي برنامج لالغاء مادة التربية الاسلامية في مدارس, الاقليم.

وأوضحت وزارة التربية" يبدو ان الغرض من نشر هذه الشائعات الباطلة كانت لاغراض انتخابية بحتة "

يذكر ان مادة التربية الاسلامية مادة اساسية في كافة المراحل التعليمية في مدارس اقليم كوردستان شانها شان المواد الاخرى.