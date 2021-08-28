العراق واقليم كوردستان يسجلان انخفاضا ملحوظا باعداد الاصابات بفيروس كورونا

أربيل (كوردستان 24)-اعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم السبت،28 آب(اغسطس) 2021 عن تسجيل انخفاض كبير في أعداد الاصابات بفيروس كورونا خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية.

وذكرت وزارة الصحة في بيان لها، ان مختبرات وزارة الصحة قد سجلت 5369 إصابة جديدة بالفيروس، مشيرة الى تماثل 8153 شخص للشفاء. واضاف البيان، انه تم تسجيل 73 حالة وفاة جديدة بالفيروس في عموم العراق، مؤكدا تلقي 25246 شخصاً للقاح كورونا في خلال 24 ساعة .

ومن ناحية اخرى ذكرت وزارة الصحة في اقليم كوردستان، ان مختبراتها قد سجلت اليوم السبت،28 آب (اغسطس) 18 حالة وفاة بالفيروس خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية في اقليم كوردستان. وذكرت الوزارة في بيان لها، أنها سجلت خلال الاربع والعشرين ساعة المنصرمة، 704 إصابات بالفيروس، وتعافي 2123 شخص مريض للشفاء.

.وفيما يلي جدول تفصيلي بالموقف الوبائي اليومي لفيروس كورونا في اقليم كوردستان وعموم مدن العراق.