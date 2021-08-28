صحة وبیئة

العراق واقليم كوردستان يسجلان انخفاضا ملحوظا باعداد الاصابات بفيروس كورونا

73 حالة وفاة في عموم العراق
author_image آريان ابراهيم شوكت
العراق يسجل انخفاضا ملحوظا باعداد الاصابات بفيروس كورونا
العراق يسجل انخفاضا ملحوظا باعداد الاصابات بفيروس كورونا
العراق

أربيل (كوردستان 24)-اعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم السبت،28 آب(اغسطس) 2021 عن تسجيل انخفاض كبير في أعداد الاصابات بفيروس كورونا خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية.

وذكرت وزارة الصحة في بيان لها، ان مختبرات وزارة الصحة قد سجلت 5369 إصابة جديدة بالفيروس، مشيرة الى تماثل 8153 شخص للشفاء. واضاف البيان، انه تم تسجيل 73 حالة وفاة جديدة بالفيروس في عموم العراق، مؤكدا تلقي 25246 شخصاً للقاح كورونا في خلال 24 ساعة .

ومن ناحية اخرى ذكرت وزارة الصحة في اقليم كوردستان، ان مختبراتها قد سجلت اليوم السبت،28 آب (اغسطس) 18 حالة وفاة بالفيروس خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية في اقليم كوردستان. وذكرت الوزارة في بيان لها، أنها سجلت خلال الاربع والعشرين ساعة المنصرمة، 704 إصابات بالفيروس، وتعافي 2123 شخص مريض للشفاء.

.وفيما يلي جدول تفصيلي بالموقف الوبائي اليومي لفيروس كورونا في اقليم كوردستان وعموم مدن العراق.

العراق يسجل انخفاضا ملحوظا باعداد الاصابات بفيروس كورونا
العراق يسجل انخفاضا ملحوظا باعداد الاصابات بفيروس كورونا
العراق يسجل انخفاضا ملحوظا باعداد الاصابات بفيروس كورونا
العراق يسجل انخفاضا ملحوظا باعداد الاصابات بفيروس كورونا

 

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11644 H 4800
NileSat11353 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف