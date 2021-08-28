سیاسة

الاركان العامة للجيش الكويتي: سقوط صاروخ قرب حدودنا مع العراق

سقوط صاروخ كاتيوشا قرب الحدود الدولية المشتركة
author_image آريان ابراهيم شوكت
الاركان العامة للجيش الكويتي: سقوط صاروخ قرب حدودنا مع العراق
الاركان العامة للجيش الكويتي: سقوط صاروخ قرب حدودنا مع العراق
العراق

أربيل (كوردستان 24) أعلن الجيش الكويتي،اليوم السبت،28 آب (اغسطس) عن سقوط صاروخ كاتيوشا قرب الحدود الدولية المشتركة مع العراق، من دون تسجيل أية أضرار.

وقال الجيش الكويتي في تغريدة على حسابه في تويتر إنه "بعد المسح الميداني الذي قامت به الجهات المختصة في الجيش الكويتي ووزارة الداخلية لكامل الحدود الدولية المشتركة مع جمهورية العراق تبين سقوط صاروخ واحد من نوع كاتيوشا بالقرب من تلك المنطقة".

وأضاف الجيش "لم ينتج عنه (القصف) أي اضرار بشرية أو مادية"، مشيرا إلى أن "رئاسة الأركان العامة للجيش تؤكد على ما جاء في بيانها فجر اليوم بأن المنطقة الحدودية الشمالية آمنة ومستقرة".

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