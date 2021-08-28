حاكم دبي يغرد حول لقائه بوزير الخارجية الايراني في مؤتمر بغداد

أربيل (كوردستان 24) غرد حاكم دبي محمد بن راشد ال مكتوم، اليوم السبت،28 آب (أغسطس) 2021 حول لقائه بوزير الخارجية الايراني حسين امير عبد الله على هامش مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة.

وقال ال مكتوم في تغريدة على حسابه الشخصي في تويتر" التقيت اليوم على هامش قمة بغداد للتعاون وزير الخارجية الإيراني الجديد حسين أمير عبداللهيان".

واضاف "تمنياتي له بالنجاح في مهامه الجديدة بتطوير علاقات إيجابية مع دول الجوار وترسيخ علاقات تقوم على مبادىء الحكمة ومصلحة الشعوب.. وتحياتنا دائماً للشعب الإيراني الجار والصديق".

وفي وقت سابق صرح الرئيس الايراني، الجديد ابراهيم رئيسي، أن بلاده لديها إرادة جادة وصادقة لتطوير العلاقات مع دولة الإمارات، ولا توجد عقبات في طريق توسيع هذه العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات.