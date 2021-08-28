سیاسة

واشنطن تعلن عن مقتل هدفين “مهمين” لتنظيم الدولة الإسلامية

والمؤشّرات الأولية تفيد بأنّنا قتلنا الهدف
author_image آريان ابراهيم شوكت
واشنطن تعلن عن مقتل هدفين “مهمين” لتنظيم الدولة الإسلامية
واشنطن تعلن عن مقتل هدفين “مهمين” لتنظيم الدولة الإسلامية
الشرق الاوسط

أربيل (كوردستان 24)- شنت الولايات المتحدة الامريكية غارة بطائرة مسيرة على هدف لتنظيم الدولة الإسلامية في أفغانستان وإصابة ثالث في ضربة أميركية لأحد “مخططي” تنظيم الدولة اليوم السبت 28 آب.

بينما يدخل الجسر الجوي مراحله الأخيرة في أجواء من التوتر الشديد بين خطر حدوث اعتداءات جديدة وتبادل الهجمات الإعلامية بين طالبان والأميركيين بشأن المطار.
وقال الكابتن بيل أوربان من القيادة المركزية الأميركية في بيان إنّ “الغارة الجوية من دون طيار وقعت في ولاية ننغرهار في أفغانستان والمؤشّرات الأولية تفيد بأنّنا قتلنا الهدف”. وأضاف أنه “لا عِلم لنا بسقوط أيّ ضحايا مدنيّين”.

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