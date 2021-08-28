واشنطن تعلن عن مقتل هدفين “مهمين” لتنظيم الدولة الإسلامية

أربيل (كوردستان 24)- شنت الولايات المتحدة الامريكية غارة بطائرة مسيرة على هدف لتنظيم الدولة الإسلامية في أفغانستان وإصابة ثالث في ضربة أميركية لأحد “مخططي” تنظيم الدولة اليوم السبت 28 آب.

بينما يدخل الجسر الجوي مراحله الأخيرة في أجواء من التوتر الشديد بين خطر حدوث اعتداءات جديدة وتبادل الهجمات الإعلامية بين طالبان والأميركيين بشأن المطار.

وقال الكابتن بيل أوربان من القيادة المركزية الأميركية في بيان إنّ “الغارة الجوية من دون طيار وقعت في ولاية ننغرهار في أفغانستان والمؤشّرات الأولية تفيد بأنّنا قتلنا الهدف”. وأضاف أنه “لا عِلم لنا بسقوط أيّ ضحايا مدنيّين”.