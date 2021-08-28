وزير الخارجية الايراني غدا في دمشق

أربيل (كوردستان 24)- ذكر مصدر دبلوماسي سوري أن وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، سيلتقي الرئيس السوري بشار الأسد في دمشق غدا، الاحد 29 آب في أول زيارة له إلى سوريا كوزير للخارجية الايرانية.

وقال المصدر إن عبد اللهيان سيلتقي خلال زيارته إلى دمشق الرئيس السوري بشار الأسد ووزير الخارجية السوري فيصل المقداد. وأبرز المصدر أن زيارة عبد اللهيان تأتي عقب مشاركته في مؤتمر قمة بغداد لدول جوار العراق.

وحول مسألة مشاركة سوريا في قمة بغداد، قال وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين الأسبوع الماضي، إن "مسألة سوريا مسألة خلافية وليست معنا، لدينا علاقات جيدة ونحن لم نقطع أبدا علاقتنا الدبلوماسية مع سوريا وفي الواقع نحن أصحاب الشأن في طرح مسألة سوريا في كل المجالات، سواء على المستويات العربية أو الدولية، وندعو إلى إعادة دور سوريا في هذه المجالات،

وبالتالي الأمر لا يتعلق بالموقف العراقي، لكن مسألة عودة سوريا مسألة خلافية إلى حد الآن، وأعتقد أن الإخوة السوريين يتفهمون ذلك". والأربعاء الماضي، منح البرلمان الإيراني الثقة لأعضاء حكومة الرئيس الجديد إبراهيم رئيسي، باستثناء وزير التربية والتعليم، ليصبح أمير عبد اللهيان، خليفة لجواد ظريف على رأس الدبلوماسية الإيرانية.