بايدن يحذر من هجوم محتمل في أفغانستان

أربيل (كوردستان 24)- كشف الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم السبت،28 آب(اغسطس) أن قادة عسكريين أميركيين أبلغوه باحتمال وقوع هجوم جديد في أفغانستان خلال الساعات القليلة المقبلة.

وقال بايدن في بيان إن الوضع على الأرض في أفغانستان لا يزال "خطيرا للغاية"، مضيفا أن "خطر الهجمات الإرهابية على المطار لا يزال مرتفعًا". وأكد بايدن أن قادة عسكريين أميركيين أبلغوه أن "من المحتمل جدا حدوث هجوم في غضون الساعات الـ 24 أو الـ 36 القادمة".

وأوضح الرئيس الأميركي أن توجيهات صدرت للقادة العسكريين باتخاذ " كل الإجراءات الممكنة لجعل حماية قواتنا أولوية مطلقة "، متوعدا بالرد على أي محاولة لإلحاق الأذى بالولايات المتحدة أو مهاجمة جنودها.

وتأتي تصريحات بايدن بعد يومين من هجوم شنه تنظيم داعش على أحد بوابات مطار كابل وأسفر عن مقتل 13 جنديا أميركيا وعشرات المدنيين الأفغان. وفي هذا الإطار شدد بايدن أن الولايات المتحدة ستواصل مطاردة أي شخص متورط في ذلك "الهجوم الشنيع وجعله يدفع الثمن".