توم كروز يتعرض للسرقة

أربيل (كوردستان 24)- تعرَضت حقائب الممثل العالمي توم كروز والتي تقدر قيمة محتوياتها بآلاف اليوروهات للسرقة في إنكلترا حيث يقوم النجم الأميركي بتصوير الجزء السابع من أفلام “المهمة المستحيلة”،

وفق ما كشفت صحيفة “ذي صن”. وكانت هذه الأمتعة داخل سيارة حارسه الأمني. وقد سرقت ليل الاثنين الثلاثاء من أمام فندق في برمنغهام نزل فيه، بحسب ما أفادت الصحيفة الشعبية.

وقال ناطق باسم شرطة ميدلاندز الغربية “ تلقّينا بلاغا بسرقة سيارة من طراز +بي ام دبليو اكس7” في شارع تشرش ستريت في برمنغهام في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء 24 آب/أغسطس”، من دون تأكيد هويّة صاحب المركبة.