سیاسة

ماكرون يصل إلى إقليم كوردستان للقاء كبار مسؤوليه

ماكرون يصل إلى إقليم كوردستان للقاء كبار مسؤوليه
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کوردستان

أربيل (كوردستان 24)- وصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى أربيل في وقت مبكر من الأحد وذلك في أول زيارة له إلى إقليم كوردستان.

واُستقبل الرئيس الفرنسي من قبل رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني في مراسم خاصة جرت في مطار أربيل الدولي بحضور عدد من المسؤولين.

هذا وسيلتقي ماكرون في وقت لاحق من اليوم مع الرئيس مسعود بارزاني ورئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني ورئيس الحكومة مسرور بارزاني.

ووصل ماكرون إلى أربيل بعدما شارك في مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة الذي حضرته تسع دول، ثم عقد لقاءات جانبية وأجرى زيارة إلى مرقد الإمام الكاظم.

 

 

 

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