"إطار متطاير" يردي عاملاً على الطريق بين دهوك وأربيل

أربيل (كوردستان 24)- لقي شاب مصرعه صباح الأحد بعد أن اصطدم به إطار شاحنة كان يتدحرج على الطريق الرئيسي بين دهوك وأربيل.

ووقع الحادث قرب قضاء شيخان بعد أن انزلق إطار الشاحنة واندفع متطايراً صوب الشاب مقداد مراد (23 عاماً) وهو عامل في إحدى الحدائق لكسب عيشه.

وبحسب مراسل كوردستان 24 فقد أُردي مراد بينما كان يغط في النوم، مشيراً إلى أن الشاب الذي توفي ينحدر من مجمع (تل قصب) جنوب سنجار.

وقال مدير شرطة شيخان المقدم أوميد دوسكي لكوردستان 24 "تم العثور على سائق الشاحنة وتوقيفه وفتح تحقيق حول الحادث، بعد تتبعه من خلال كاميرات المراقبة".

وأضاف أن جثة الضحية نقلت إلى الطب العدلي.