الأرصاد.. "نورا" يضرب المكسيك و"إيدا" يشتد بشكل خطير

أربيل (كوردستان 24)- ضرب الإعصار "نورا" المكسيك مساء السبت حيث وصل اليابسة في ولاية خاليسكو المطلة على المحيط الهادئ بعد أسبوع من مرور العاصفة غريس.

وبحسب إدارة الأرصاد الجوية الوطنية فإن الإعصار ضرب محيط توماتلان (خاليسكو) عند منتصف الليل وسيتابع مساره باتجاه ناياريت.

وقال المركز الأمريكي للأعاصير إن "نورا" تسبب ليلا "بأمطار غزيرة جدا على سواحل ولايتي خاليسكو وناياريت وقد يمتد إلى سينالوا أثناء الليل".

وطالبت سلطات خاليسكو السكان بالبقاء في منازلهم وأغلق مطار بويرتو فالارتا الدولي منذ ظهر السبت، في الوقت الذي أقيم فيه 15 مركزا للإيواء.

وكانت المكسيك قد واجهت قبل أسبوع الإعصار غريس الذي ضرب فيراكروز (شرق) وكان من الفئة الثالثة، مما أسفر عن مقتل 11 شخصا.

إلى ذلك، أفادت الأرصاد الجوية باشتداد الإعصار إيدا بشكل خطير ترافقه رياح عاتية مع اقترابه من لويزيانا في جنوب الولايات المتحدة، بعد 16 عاماً من الإعصار كاترينا الذي تسبب بدمار كبير.

وعززت المحلات التجارية تحصيناتها خلف ألواح خشبية وأكياس رمل، فيما اتّبع سكان نيو أورلينز أكبر مدينة في الولاية، تعليمات السلطات عبر إخلاء منازلهم أو الاحتماء في داخلها.

وتقول وسائل إعلام أمريكية إن الإعصار إيدا يثير مخاوف من "أضرار كارثية".