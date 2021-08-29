صحة وبیئة

الأرصاد.. "نورا" يضرب المكسيك و"إيدا" يشتد بشكل خطير

author_image Kurdistan24 اربیل
ألحق الإعصار أضراراً بالغة بالممتلكات - تصوير: رويترز
ألحق الإعصار أضراراً بالغة بالممتلكات - تصوير: رويترز
العالم المكسيك الإعصار نورا

أربيل (كوردستان 24)- ضرب الإعصار "نورا" المكسيك مساء السبت حيث وصل اليابسة في ولاية خاليسكو المطلة على المحيط الهادئ بعد أسبوع من مرور العاصفة غريس.

وبحسب إدارة الأرصاد الجوية الوطنية فإن الإعصار ضرب محيط توماتلان (خاليسكو) عند منتصف الليل وسيتابع مساره باتجاه ناياريت.

وقال المركز الأمريكي للأعاصير إن "نورا" تسبب ليلا "بأمطار غزيرة جدا على سواحل ولايتي خاليسكو وناياريت وقد يمتد إلى سينالوا أثناء الليل".

وطالبت سلطات خاليسكو السكان بالبقاء في منازلهم وأغلق مطار بويرتو فالارتا الدولي منذ ظهر السبت، في الوقت الذي أقيم فيه 15 مركزا للإيواء.

وكانت المكسيك قد واجهت قبل أسبوع الإعصار غريس الذي ضرب فيراكروز (شرق) وكان من الفئة الثالثة، مما أسفر عن مقتل 11 شخصا.

إلى ذلك، أفادت الأرصاد الجوية باشتداد الإعصار إيدا بشكل خطير ترافقه رياح عاتية مع اقترابه من لويزيانا في جنوب الولايات المتحدة، بعد 16 عاماً من الإعصار كاترينا الذي تسبب بدمار كبير.

وعززت المحلات التجارية تحصيناتها خلف ألواح خشبية وأكياس رمل، فيما اتّبع سكان نيو أورلينز أكبر مدينة في الولاية، تعليمات السلطات عبر إخلاء منازلهم أو الاحتماء في داخلها.

وتقول وسائل إعلام أمريكية إن الإعصار إيدا يثير مخاوف من "أضرار كارثية".

موضوعات ذات صلة
العالم

للمرة الأولى.. ميسي في تشكيلة سان جرمان
  10 دقائق
کوردستان

ماكرون يشيد بحكومة إقليم كوردستان قبيل لقائه كبار القادة الكورد
  13 دقائق
الشرق الاوسط

عشرات القتلى في "هجوم حوثي" على قاعدة عسكرية باليمن
  1 ساعات
See More
Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11644 H 4800
NileSat11353 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف