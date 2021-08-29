أمن

عشرات القتلى في "هجوم حوثي" على قاعدة عسكرية باليمن

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لم يعلن الحوثيون مسؤوليتهم عن الهجوم
لم يعلن الحوثيون مسؤوليتهم عن الهجوم
الشرق الاوسط اليمن الحوثيون الجيش اليمني العند

أربيل (كوردستان 24)- أفادت مصادر طبية وعسكرية الأحد بمقتل العشرات من القوات اليمنية الموالية للحكومة المعترف بها دوليا في هجوم صباح الأحد طال قاعدة عسكرية حكومية جنوب اليمن.

واستهدف الهجوم، الذي شُن بصواريخ وطائرات مسيّرة، قاعدة العند الجوية في محافظة لحج، وهي أكبر قاعدة عسكرية جوية في البلاد.

ونقلت وسائل إعلام يمنية عن مسؤولين قولهم إن الهجوم أوقع ما لا يقل عن 30 قتيلاً وإصابة العشرات، وهو ما أكدته مصادر طبية.

ولم يعلن الحوثيون مسؤوليتهم عن الهجوم، لكن وسائل الإعلام اليمنية المقربة من الحكومة المعترف بها دولياً أنحت باللائمة على الجماعة المدعومة من إيران.

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