سیاسة

ماكرون يشيد بحكومة إقليم كوردستان قبيل لقائه كبار القادة الكورد

وصف ماكرون لقاءه مع رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني بـ"الإيجابي"
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الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
کوردستان ماكرون المسيحيون كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- أشاد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأحد بحكومة إقليم كوردستان لما بذلته من جهود في احتضان المسيحيين والإيزيديين طيلة السنوات الماضية.

وتأتي هذه الإشادة قبيل لقاء سيعقده الرئيس الفرنسي مع كبار القادة في إقليم كوردستان بمن فيهم رئيس الحكومة مسرور بارزاني.

وفي معرض حديثه عن المسيحيين والإيزيديين، قال ماكرون للصحفيين بعد زيارته كنيسة الساعة ومسجد النوري في الموصل "أود أن أشيد بحكومة إقليم كوردستان".

وكان يشير إلى جهود إقليم كوردستان في إيواء آلاف النازحين من الإيزيديين والمسيحيين والمكونات الدينية الأخرى ولا سيما المسلمين.

وأضاف أن العديد من الإيزيديين يقطنون الآن في أربيل ودهوك، وأردف قائلاً "نريد مساعدة سكان نينوى على إعادة بناء مناطقهم".

ووصف ماكرون لقاءه مع رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني بـ"الإيجابي".

كذلك قال إن بلاده باقية في العراق طالما رغب العراقيون بذلك، لافتاً إلى أن فرنسا لديها مشاريع اقتصادية من شأنها أن تخدم سكان المنطقة.

هذا وسيلتقي الرئيس الفرنسي في وقت لاحق من اليوم مع الرئيس مسعود بارزاني. كما سيعقد لقاءً آخر مع نيجيرفان بارزاني ورئيس الحكومة مسرور بارزاني ورئيسة البرلمان ريواز فائق.

 

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