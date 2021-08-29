هجوم جديد يستهدف العاصمة الأفغانية كابول

أربيل (كوردستان 24)- قالت وكالة رويترز ان هجوما جديدا وقع اليوم الأحد، في العاصمة الأفغانية كابول، حيث شوهدت أعمدة النيران تتصاعد بعد ان ضرب صاروخ منزلاً في منطقة قولاي في "خاجة باغرا" القريبة من مطار حامد كرزاي.

وقالت الشرطة الأفغانية ان طفلا قتل في الهجوم الصاروخي شمال غربي مطار كابل.

ونقلت رويترز عن مسؤولين امريكيين ان امريكا نفذت ضربة عسكرية في كابل، دون اعطاء مزيد من التفاصيل.

ويأتي هذا بعد ثلاثة ايام من هجوم استهدف مطار كابول تبناه تنظيم داعش وأسفر عن سقوط عشرات الضحايا بينهم جنود امريكيون.

وكانت السفارة الامريكية في كابول قد حذرت فجر اليوم من وقوع هجوم آخر في المنطقة، مؤكدة أن هذا الاحتمال موثوق إلى حد بعيد.