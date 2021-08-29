مالية اقليم كوردستان تعلن المباشرة بصرف رواتب الموظفين

أربيل (كوردستان 24)- صرح مصدر مسؤول, في مديرية الخزينة العامة في اقليم كوردستان, لكوردستان 24 " أنه اعتبارا من يوم غد الاثنين, 30 آب (اغسطس) 2021 تبدأ وزارة المالية في حكومة الاقليم, بصرف رواتب شهر آب لكافة موظفي اقليم كوردستان, ويشمل التوزيع رواتب كل من وزارة الداخلية, والشهداء والمؤنفلين وهيئة السجناء السياسيين في الاقليم".

واضاف المصدر: كما يشمل توزيع الرواتب, منتسبي مديرية الجنسية العامة وقوات الزيرفاني, والدفاع المدني وألوية حماية المنشآة النفطية, مضيفا أن الرواتب سيتم توزيعها كاملة وبنسبة 100% دون استقطاع.