بحضور بايدن.. استقبال جثامين ضحايا هجوم كابل من العسكريين الأميركيين

أربيل (كوردستان 24)- استقبل الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم الأحد، جثامين 13 عسكريا امريكيا ممن قضوا في هجوم مطار كابل، يوم الخميس الماضي.

وجرت المراسم بمشاركة السيدة الأولى، جيل بايدن، ووزير الدفاع، لويد أوستن، ووزير الخارجية، أنتوني بلينكن، كما التقى بايدن وزوجته عائلات الجنود الضحايا في قاعدة دوفر.

وحذر الرئيس بايدن في وقت سابق من هجوم "محتمل جدا" بعد هجوم الخميس قرب مطار كابول والذي تبناه تنظيم داعش وخلف أكثر من مئة قتيل بينهم الجنود الاميركيون الثلاثة عشر.