سیاسة

بحضور بايدن.. استقبال جثامين ضحايا هجوم كابل من العسكريين الأميركيين

author_image سوار أحمد
الرئيس الامريكي بايدن يستقبل جثامين الجنود الامريكيين الذين قضوا في هجوم كابول - الصورة لموقع الحرة
الرئيس الامريكي بايدن يستقبل جثامين الجنود الامريكيين الذين قضوا في هجوم كابول - الصورة لموقع الحرة
العالم جو بايدن كابول القتلى الأمريكيين

أربيل (كوردستان 24)- استقبل الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم الأحد، جثامين 13 عسكريا امريكيا ممن قضوا في هجوم مطار كابل، يوم الخميس الماضي.

وجرت المراسم بمشاركة السيدة الأولى، جيل بايدن، ووزير الدفاع، لويد أوستن، ووزير الخارجية، أنتوني بلينكن، كما التقى بايدن وزوجته عائلات الجنود الضحايا في قاعدة دوفر.

وحذر الرئيس بايدن في وقت سابق من هجوم "محتمل جدا" بعد هجوم الخميس قرب مطار كابول والذي تبناه تنظيم داعش وخلف أكثر من مئة قتيل بينهم الجنود الاميركيون الثلاثة عشر.

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