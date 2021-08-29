سیاسة

الكويت: فيديو يثير الجدل ...مؤذن يرفع الاذان بالشورت

مستخدمين رأوا فيه امتهاناً لقيمة الصلاة ومقام المسجد
author_image آريان ابراهيم شوكت
الشرق الاوسط

أربيل (كوردستان 24)- وثق مقطع فيديو متداول في الكويت والذي تسبب في كثير من الجدل بسبب تداوله على نطاق واسع في شبكة التواصل الاجتماعي وذلك بقيام مؤذن مسجد في منطقة الرحاب في الكويت برفعه الأذان مرتديا "الشورت"،

وأحالته للتحقيق، كما أعلنت وزارة الأوقاف الكويتية عن ايقافه. وقالت وزارة الاوقاف الكويتية أن أحد مرتادي مسجد عبد الله بن جعفر بمنطقة الرحاب، وهو يرفع الأذان، يظهر فيه المؤذن مرتدياً «تي شيرت» أبيض، إضافة إلى «الشورت» ما تسبب في غضب العامة على مواقع التواصل الاجتماعي،

من مستخدمين رأوا فيه امتهاناً لقيمة الصلاة ومقام المسجد. وسارعت وزارة الأوقاف على أثره إلى إعلان إيقاف المؤذن عن العمل، وإحالته إلى التحقيق. 

ونشرت صحيفة "المجلس" الإلكترونية الرسمية والمرخصة من وزارة الإعلام الكويتية، عبر حسابها في تويتر خبر إيقاف المؤذن.

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