الرئيس بارزاني يستقبل الرئيس الفرنسي

أربيل (كوردستان 24)- استقبل الرئيس مسعود بارزاني, اليوم الأحد،29 آب(أغسطس) 2021 الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والوفد المرافق له, في اربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وتضمن الوفد المرافق, للرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون, كل من وزير الخارجية الفرنسي, والقنصل الفرنسي في اربيل والسفير الفرنسي في العراق, وعدد من المستشارين السياسيين والعسكريين في الحكومة الفرنسية.

وأثناء اللقاء, رحب الرئيس مسعود بارزاني بالرئيس الفرنسي والوفد المرافق له, موجها شكره العميق الى القيادة الفرنسية, والشعب الفرنسي الصديق لما قدموه من مساعدات مهمة, الى شعب كوردستان وقوات البيشمركة في الحرب ضد داعش ومحاربة الارهاب,

مؤكدا ان شعب كوردستان شعب اصيل يفتخر بثقافة التعايش الموجود, بين ابنائه وكل مكوناته, لذا لم يستطيع داعش ترسيخ أفكاره المسمومة, بين ثنايا المجتمع الكوردستاني, مضيفا ان قيادة وشعب كوردستان لن ينسوا المواقف الاصيلة للشعب الفرنسي, الصديق والقيادة السياسية الفرنسية في مساعدة واسناد شعب كوردستان, كما ثمن الرئيس بارزاني مواقف الرئيس ماكرون,

عاليا في دعم العراق في هذه المرحلة الحساسة. ومن جانبه أعرب الرئيس الفرنسي عن سعادته الغامرة, بلقاء الرئيس مسعود بارزاني مؤكدا على العلاقة الحميمة, التي تربط الشعب الفرنسي بالشعب الكوردي الصديق, مع التاكيد على مواصلة واستمرار ودوام المساعدات الفرنسية لقوات البيشمركة, في معركتها ضد الارهاب.

ومن جانبه اوضح الرئيس بارزاني للرئيس الفرنسي ماكرون أن خطر الارهاب مازال مستمرا, لأن اسباب التطرف والافكار المتطرفة مازالت موجودة. كما جرى خلال اللقاء بين الرئيس بارزاني والرئيس الفرنسي الحديث, عن العلاقة بين بغداد وأربيل, وآخر المستجدات السياسية في المنطقة, وتطرق الجانبان الى الانتخابات العراقية القادمة, معربا عن املهما ان تكون نتائج الانتخابات القادمة,

سببا في تحقيق مطالب المواطنين في العراق, كما جرى خلال اللقاء تناول موضوع سنجار واوضاع الكورد في غرب كوردستان. وفي نهاية اللقاء اهدى الرئيس بارزاني الى الرئيس الفرنسي تمثال البيشمركة, الذي يمثل تضحيات البيشمركة وبدوره شكر الرئيس الفرنسي الرئيس بارزاني, على تقديم الهدية وقدم للرئيس بارزاني هدية خاصة تمثل رمز الجمهورية الفرنسية.

ثم رافق الرئيس بارزاني الرئيس ماكرون للقاء عائلة الشهيد هوجام سورجي ولقاء كوكبة من نساء كورديات مقاتلات في صفوف قوات البيشمركة (الزيرفاني) .