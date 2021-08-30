أمريكا تعترض عدة صواريخ أطلقت على مطار كابول

أربيل (كوردستان 24)- قال مسؤول أمريكي اليوم الاثنين، ان الدفاعات الجوية الأميركية اعترضت 5 صواريخ أطلقت نحو مطار كابل.

وأوضح المسؤول الذي تحدث لوكالة رويترز شريطة عدم الكشف عن هويته ، أن المعلومات الأولية تشير إلى عدم سقوط أي ضحايا أميركيين، مؤكدا ان نحو خمسة صواريخ أُطلقت، غير أنه لم يتضح بعد ما إذا كانت المنظومة الدفاعية أسقطتها كلها.

ويأتي ذلك بعدما قامت القوات الأمريكية يوم الأحد بتنفيذ ضربة جوية بواسطة مسيرة استهدفت سيارة مفخخة

نفذت القوات الأمريكية أمس الأحد ضربة جوية بواسطة طائرة مسيرة استهدفت مركبة في كابل ما أدى إلى "إزالة خطر وشيك" على مطار حامد كرزاي الدولي من قبل جماعة "ولاية خراسان" التابعة لتنظيم "داعش"، حسب بيان للقيادة المركزية الأمريكية.