القنصل العام الأمريكي لدى أربيل: ملتزمون بعلاقة "طويلة الأمد" مع اقليم كوردستان والعراق

أربيل (كوردستان 24)- قال القنصل العام الأمريكي لدى أربيل روبرتو بالادينو اليوم الاثنين، ان القوات الأمريكية ستبقى في اقليم كوردستان وفي العراق عموما، مشيرا الى ان وضع العراق مختلف عن وضع أفغانستان.

وقال بالادينو ان الرئيس جو بايدن يتفهم أهمية اقليم كوردستان والعراق عموما، والأوضاع مختلفة بين العراق وأفغانستان فلكل بلد خصوصيته.

واضاف القنصل العام الأمريكي لدى أربيل قائلا "نحن ملتزمون بالعلاقات طويلة الأمد مع اقليم كوردستان والعراق، ان العلاقات بين شعب كوردستان وامريكا اقوى من اي وقت آخر وستستمر".

وتابع بالادينو "لا تغيير في السياسة الأمريكية إزاء اقليم كوردستان والعراق، والرئيس بايدن واحد من الرؤساء الذين يتمتعون بتفهم عميق ولديه صداقة جيدة مع قادة اقليم كوردستان، والحكومة الأمريكية باقية في اقليم كوردستان والعراق، وسنبقى معا لمدة طويلة والرئيس بايدن ملتزم جدا بتقوية وتطوير هذه العلاقات.

وقال بالادينو باللغة الكوردية "أرغب في إيصال هذه العلاقات الى مستوى أكبر وذلك لمصلحة اقليم كوردستان وأمريكا".

وعن الانتخابات العراقية المزمع إجراؤها في تشرين الاول اكتوبر المقبل قال بالادينو "أمريكا لا تدعم اي طرف أو جهة، لكن حكومتنا تدعم الحكومة العراقية من أجل إجراء انتخابات نزيهة وشفافة وموثوقة، آمل أن يشارك شعب العراق في هذه العملية السياسية وأن يمارسوا حقهم في التصويت، وقد تمت مناقشة هذا الملف خلال جلسات الحوار الاستراتيجي بين العراق وامريكا".

وعبر القنصل الأمريكي عن امله في أن يتوافر مناخ ملائم ليشارك المواطنون العراقيون في العملية السياسية بحرية، فيما عبر عن دعمه للفرق الدولية التي ستقوم بمراقبة الانتخابات، لافتا الى ان شعب العراق يرغب في برلمان وحكومة تجسدان مصالح الشعب وتطلعاته.

وحث بالادينو حزب العمال الكوردستاني وفصائل الحشد الشعبي على الانسحاب الكامل من سنجار، حتى يتم تنفيذ اتفاق سنجار، وتشكيل قوة محلية تهيئ الظروف لعودة النازحين.