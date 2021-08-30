وفاة وزير الاعلام العراقي الاسبق لطيف نصيف جاسم

أربيل (كوردستان 24)-توفي اليوم الاثنين 30 آب(اغسطس) 2021 في العاصمة العراقية بغداد،"لطيف نصيف جاسم" القيادي البارز و وزير الاعلام العراقي الاسبق في نظام صدام حسين باحدى مستشفيات بغداد بعد معاناة مع المرض عن عمر ناهز ثمانين عاماً.

وشغل لطيف نصيف جاسم منصب مدير الإذاعة والتلفزيون في العراق عام 1974، وعدة مناصب وزارية مثل الزراعة والثقافة والإعلام، بالإضافة إلى كونه عضوا في مجلس قيادة الثورة في عهد حزب البعث العربي الاشتراكي.

في وقت سابق أطلق نجله “باسم لطيف” مناشدة إلى رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي لإنقاذ والده الذي كان قيد الاحتجاز لإرساله إلى المستشفى بسبب تعرضه لحالة إغماء.

وبعد 6 ساعات على المناشدة، عاد “باسم لطيف” وكتب منشورا على حسابه في فيسبوك، شكر خلاله الكاظمي على استجابته للمناشدة، كما قدم شكره إلى مدير صحة الكرخ في بغداد والطاقم الطبي والتمريضي في مستشفى الكرخ الجمهوري ومستشفى الكرامة على جهودهم.

وأدرجت الولايات المتحدة اسم لطيف نصيف جاسم على قائمة المطلوبين من أركان النظام العراقي بالتسلسل 18، وألقي القبض عليه عام 2003 بعد سقوط النظام العراقي الاسبق، وحكم عليه بالسجن مدى الحياة عام 2009.

وتخرج لطيف نصيف جاسم من كلية العلوم في جامعة بغداد عام 1966 وعمل في الملحقية الثقافية العراقية في موسكو .. ثم مديرا للإذاعة والتلفزيون عام 1974وشغل مناصب وزارية منذ عام 1977 حتى عام 1996 حيث عين وزيرا للزراعة والإصلاح الزراعي في 5 نيسان ابريل 1977 خلفا لحسن فهمي جمعة وبقي في هذا المنصب حتى تولي صدام حسين منصب الرئاسة منتصف عام 1979 فشغل منصب وزير الثقافة والإعلام حتى عام1991.

وبعد ذلك شغل جاسم منصب مستشار لرئيس الجمهورية عام 1991 ثم منصب وزير العمل والشؤون الاجتماعية بين عامي و1994 وبقي في المنصب حتى عام 1996.

كان عضوا في مجلس قيادة الثورة منذ عام 1982 حتى عام1991 ثم منذ عام 1994 حتى عام 2003، كذلك كان عضوا في القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي في العراق للفترة بين عامي 1994 و 2003 تاريخ سقوط نظام الرئيس الاسبق صدام حسين.