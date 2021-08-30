أمن

غارة تركية تستهدف مركبة تابعة لحزب العمال في السليمانية

"يُشتبه بأن مسلحي حزب العمال الكوردستاني كانوا يستقلون السيارة"
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القصف وقع في منطقة نائية - تصوير/ كوردستان 24
القصف وقع في منطقة نائية - تصوير/ كوردستان 24
کوردستان إقليم كوردستان تركيا حزب العمال الكوردستاني

أربيل (كوردستان 24)- أفاد مصدر مطلع الاثنين بتعرض مركبة يعتقد أنها تابعة لحزب العمال الكوردستاني لقصف بطائرة تركية في حدود محافظة السليمانية.

وهذا أحدث قصف تنفذه تركيا ضد مسلحي العمال الكوردستاني الذين ما زالوا يتمركزون في مساحات شاسعة من إقليم كوردستان.

وقال المصدر في حديث لكوردستان 24، إن طائرة تركية قصفت سيارة نوع تويوتا قرب جسر "حسو" الواقع في محيط بلدة "زاراوه" ضمن قضاء بشدر الحدودي في السليمانية.

وأشار إلى أنه يُشتبه بأن مسلحي حزب العمال الكوردستاني كانوا يستقلون السيارة.

ولم يذكر المصدر مزيداً من التفاصيل كما طلب عدم الإشارة إلى اسمه.

وصعّدت تركيا وحزب العمال الكوردستاني من مواجهاتهما المسلحة التي غالباً ما توقع ضحايا في صفوف المدنيين داخل إقليم كوردستان.

 

 

 

 

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