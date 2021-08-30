للاستفادة من الخدمة المصرفية : فتح رقم حساب مصرفي لكل موظفي الاقليم

أربيل (كوردستان 24)- في مؤتمر صحفي مشترك, مع رئيس دائرة التنسيق والمتابعة في حكومة الاقليم, الدكتور عبدالحكيم خسرو أعلن وزير المالية في حكومة اقليم كوردستان, آوات شيخ جناب ، اليوم الاثنين، 30 آب (اغسطس) 2021 عن توزيع رواتب الموظفين, عن طريق المصارف، ويشمل هذا القرار في باديء الامر رواتب الموظفين المدنيين, وافراد الشرطة.

وقال وزير مالية الاقليم في المؤتمر الصحفي, " تقرر توزيع رواتب الموظفين عن طريق المصارف بشكل مباشر, وفتح رقم حساب مصرفي لكل مواطني الاقليم, للاستفادة من هذه الخدمة المصرفية"

وأضاف آوات شيخ جناب, أن " المادة رقم 13 ضمن قانون الاصلاح في حكومة الاقليم, دخل حيز التنفيذ واحدى فقرات قانون الإصلاح توزيع الرواتب عن طريق المصارف, والقرار دخل اليوم حيز التنفيذ".

ومن جانبه قال مدير عام التنسيق والمتابعة في مجلس الوزراء, والمشرف على تنفيذ قانون الإصلاح عبدالحكيم خسرو " ان العمل جاري وفق التنسيق القائم بين وزارة المالية ودائرة التنسيق والمتابعة و وزارة التخطيط, لغرض الربط بين كافة البنوك وفق نظام الكتروني, واحد منظم يستفيد منه الجميع "