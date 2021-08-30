وزير الخارجية العراقي يصل فينا

أربيل (كوردستان 24) للمُشاركة في مُنتدى ألباخ للأمن والتعاون وصل وزير الخارجيَّة العراقي، فؤاد حسين، اليوم الاثنين،30 آب (اغسطس) 2021 إلى النمسا.

وقالت وزارة الخارجية العراقية في بيان، لها إن فؤاد حسين "وصل اليوم، إلى العاصمة النمساوية فيينا بناء على الدعوة المُوجهة له من قبل وزير الخارجيَّة النمساوي الكساندر شالنبيرغ، للمُشاركة في مُنتدى ألباخ للأمن والتعاون الذي سيعقد في النمسا في الأول من أيلول 2021".

ومن المُتوقع أنّ يعقد الوزير العراقي، بحسب البيان، على هامش المُنتدى، اجتماعاً مع وزير الخارجيَّة النمساوي، " لبحث العلاقات الثنائيَّة السياسية والاقتصادية، والثقافية، والأمنية بين العراق والنمسا وكيفية تعزيز هذه العلاقات" .