صحة وبیئة

الصحة العراقية: 65 حالة وفاة و 6778 اصابة جديدة بالفيروس

(91959) شخصا تلقوا اللقاح المضاد ضد الفيروس
author_image آريان ابراهيم شوكت
الصحة العراقية: 65 حالة وفاة و 6778 اصابة جديدة
الصحة العراقية: 65 حالة وفاة و 6778 اصابة جديدة
العراق

أربيل (كوردستان 24)-أعلنت وزارة الصحة العراقية اليوم الاثنين 30 آب(اغسطس) 2021 في بيان لها عن الموقف الوبائي اليومي لجائحة كورونا في عموم العراق خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية .

وقالت وزارة الصحة العراقية ان مختبراتها قد سجلت (6778) اصابة جديدة بالفيروس خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية بينما بلغت حالات الشفاء (8193) حالة شفاء و وصلت اعداد الوفيات الى (65) حالة وفاة بالفيروس . كما أشارت وزارة الصحة العراقية الى ان (91959) شخصا تلقوا اللقاح المضاد ضد الفيروس.

وفيما يلي جدول تفصيلي بالوضع الوبائي للفيروس في العراق خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية.

الصحة العراقية: 65 حالة وفاة و 6778 اصابة جديدة
الصحة العراقية: 65 حالة وفاة و 6778 اصابة جديدة

 

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