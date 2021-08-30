الصحة العراقية: 65 حالة وفاة و 6778 اصابة جديدة بالفيروس

أربيل (كوردستان 24)-أعلنت وزارة الصحة العراقية اليوم الاثنين 30 آب(اغسطس) 2021 في بيان لها عن الموقف الوبائي اليومي لجائحة كورونا في عموم العراق خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية .

وقالت وزارة الصحة العراقية ان مختبراتها قد سجلت (6778) اصابة جديدة بالفيروس خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية بينما بلغت حالات الشفاء (8193) حالة شفاء و وصلت اعداد الوفيات الى (65) حالة وفاة بالفيروس . كما أشارت وزارة الصحة العراقية الى ان (91959) شخصا تلقوا اللقاح المضاد ضد الفيروس.

وفيما يلي جدول تفصيلي بالوضع الوبائي للفيروس في العراق خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية.