الساعدي يتحدث عن تعاون في "أعلى المستويات" مع كوردستان لملاحقة المطلوبين

أربيل (كوردستان 24)- قال رئيس جهاز مكافحة الإرهاب الفريق عبد الوهاب الساعدي الاثنين إن جهازه ينفذ "واجبات مشتركة" مع قوات مكافحة الإرهاب في إقليم كوردستان.

وأضاف الساعدي في ندوة حوارية حضرها وزراء أمنيون ببغداد، أن التعاون والتنسيق مع قوات مكافحة الإرهاب في إقليم كوردستان في "أعلى المستويات".

وأشار إلى أن التعاون يشمل أربيل والسليمانية، لافتاً إلى تنفيذ "واجبات مشتركة" في إطار ملاحقة المطلوبين للعدالة وآخرها قبل يومين في أربيل.

وسبق أن وصف مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي التعاون الأمني بين الحكومة الاتحادية وإقليم كوردستان بالجيد، ولا سيما بين الأجهزة الأمنية.