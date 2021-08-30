الأعرجي: اتفاق سنجار "محترم ومنصف" ووقّع ليُطبق لا أن يعوّق

أربيل (كوردستان 24)- قال مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي الاثنين إن اتفاق سنجار "محترم ومنصف" وقد وقّع بين بغداد وأربيل من أجل أن يُنفذ.

وفي تشرين الأول أكتوبر 2020، أبرمت أربيل وبغداد اتفاقاً يهدف إلى إعادة الاستقرار إلى سنجار بعد إخراج المجاميع المسلحة غير القانونية من المدينة ولا سيما حزب العمال الكوردستاني والحشد الشعبي.

وتقول الحكومة الاتحادية إنها نفذت جزءاً كبيراً من الاتفاق لكن حكومة إقليم كوردستان تعتبر كل ما جرى شكلياً في ظل عدم انسحاب القوات غير النظامية من المدينة.

وقال الأعرجي في ندوة حوارية عقدت ببغداد إن اتفاق سنجار "محترم ومنصف" وعلى الرغم من أنه لن يرضي الجميع مئة بالمئة، لكنه "وقّع من أجل أن يُطبق لا أن يعوّق".

وأضاف الأعرجي، الذي كان يتحدث وإلى جانبه عدد من الوزراء الأمنيين، أن "الإرادة موجودة لتطبيق الاتفاق" الذي حظي بترحيب دولي واسع.

ويفترض بحسب بنود اتفاق أربيل - بغداد تشكيل قوة محلية رسمية من الإيزيديين والعمل على عودة النازحين وإعادة إعمار سنجار.

وقال الأعرجي "تم تطويع 2500 (فرد إيزيدي) لدى وزارة الداخلية بضمنهم 1500 شخص يقطنون المخيمات و1000 آخر من داخل سنجار".

وأضاف أن القوة التي ستشكل ستتولى الملف الأمني داخل سنجار بعد إكمال الإجراءات المتعلقة بهذا الصدد، وأقر في الوقت نفسه بوجود "معوقات" لكنها بحاجة إلى "تفاهمات".