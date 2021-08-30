الاستخبارات العراقية: القاء القبض على مطلوب أدخل 50 مفخخة الى محافظة صلاح الدين

أربيل (كوردستان 24)-كشفت خلية الإعلام الأمني في وزارة الداخلية العراقية، اليوم الاثنين،30 آب (اغسطس) 2021 عن القاء القبض على مطلوب للقضاء اشترك في إدخال 50 عجلة مفخخة إلى محافظة صلاح الدين وسط العراق .

وذكرت وزارة الداخلية العراقية في بيان لها، أن "معلومات استخباراتية دقيقة ومتابعة ميدانية للخلايا الإرهابية النائمة، قادت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية للقبض على متهم مطلوب للقضاء وفق أحكام المادة 4 إرهاب في محافظة كركوك".

وأضافت الوزارة "بعد التحقيق معه تبين أنه انتمى للعصابات الإرهابية في عام 2014، وعمل على يد ما يسمى الأمير الشرعي لولاية صلاح الدين، وعمل أيضا مع المفارز الإرهابية في قضاء بيجي بمحافظة صلاح الدين لاستهداف منتسبي الأجهزة الأمنية".

وأشارت خلية الاعلام الامني، إلى أن "الإرهابي المعتقل شارك في هجومين مع عناصر إرهابية أخرى يقدر عددهم بـ 300 عنصر يستقلون 50 عجلة مفخخة على القطعات الماسكة لمصفى بيجي".