الجالية الكوردية في المهجر تبدأ حملة وطنية لتعليم اللغة الكوردية

أربيل (كوردستان 24)- أعلن مركز الجالية الكوردية في المهجر, " انه بعد التنسيق مع وزارة التربية في حكومة اقليم كوردستان تم اعداد مشروع مكثف لتعليم اللغة الكوردية, لاطفال الجاليات الكوردية في الغربة وذلك خدمة للغة الكوردية".

وأكد المركز ان تعليم اللغة الكوردية, عن طريق هذا البرنامج سيتم من خلال فتح شعبة الكترونية, باللهجتين (السورانية والبهدينانية) وذلك باشراف متخصصين من وزارة التربية في حكومة الاقليم, ومن خلال برامج تعليمية خاصة على شبكة الانترنيت.

واوضح المركز ان البرنامج يخدم أطفال الجالية الكوردية في المهجر, و وسيلة للحفاظ على اللغة الكوردية وتعليم اللغة الكوردية, والثقافة الكوردية لذا من الضروري قيام العوائل الكوردية في الغربة, بتسجيل اسماء اولادهم لغرض المباشرة بتعليم اللغة الكوردية, عن طريق هذا البرنامج التعليمي.

وأضاف المركز ايضا " هنالك حملة اخرى للمركز تحت شعار, "أنا كوردي" وذلك لمعرفة الاعداد الحقيقية لمواطني الجالية الكوردية, في المهجر باعتبارهم قومية مستقلة لها خصوصيتها وثقافتها ولغتها الخاصة التي تختلف عن القوميات الاخرى كالفرس والاتراك والعرب لذا ندعو الجاليات الكوردية في كل مكان الى الاسراع لتسجيل أسماء اولادهم في برنامج " انا كوردي".

مركز الجالية الكوردية في المهجر يعرف نفسه على انه منظمة ديمقراطية سلمية تهتم بالحرية والتعايش السلمي ولم شمل الكورد تحت مظلة قومية على أساس الديمقراطية وحقوق الانسان والتعايش السلمي.