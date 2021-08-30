مجتمع

التخطيط ترجح بلوغ العراق "أعلى زيادة سكانية" خلال خمس سنوات

يعاني العراق من نقص في المدارس والمستشفيات والطرق في الوقت الذي تسجل فيه البلاد زيادة سكانية سنوية تقدر بمليون نسمة
author_image Kurdistan24 اربیل
لم يجر العراق إحصاء سكانياً شاملاً منذ عقود - أرشيف
لم يجر العراق إحصاء سكانياً شاملاً منذ عقود - أرشيف
العراق العراق إحصاء سكان العراق خالد بتال النجم

أربيل (كوردستان 24)- رجّح وزير التخطيط العراقي خالد بتال النجم الاثنين أن يبلغ العراق "أعلى زيادة سكانية" في السنوات الخمس المقبلة.

وقال النجم في ندوة حوارية عُقدت ببغداد "لدينا زيادة سكانية... وسنصل إلى الهبة الديمغرافية خلال أربع أو خمس سنوات" (وصولاً إلى) أعلى زيادة سكانية ممكنة".

وأشار إلى أن الزيادة السكانية بمثابة "سلاح ذو حدين"، وأردف "يمكن أن تكون إيجابية أو يمكن أن تكون لها تبعات سلبية" في عموم العراق.

خالد بتال النجم
خالد بتال النجم

وأوضح الوزير أن العراق يعاني من نقص في المدارس والمستشفيات والطرق في الوقت الذي تسجل فيه البلاد زيادة سكانية سنوية تقدر بمليون نسمة.

وقال النجم إنه يتعين تهيئة مدارس تستوعب مليون طفل في السنوات الست المقبلة، لكنه بيّن وجود معوقات كثيرة ووصف ذلك بالمشكلة الكبيرة.

ويقدر عدد سكان العراق بنحو 40 مليون نسمة.

ولم يجرِ العراق أي إحصاء شامل منذ عقود وكان يفترض أن ينظم العام الماضي لكنه أرجئ بعد تأجيل متكرر بسبب مخاوف من تسييسه.

وإقليم كوردستان هو أحد المؤيدين للإحصاء مع تحفظات على آلياته.

موضوعات ذات صلة
کوردستان

مسرور بارزاني ينعى رحيل كاظم حبيب: كان مدافعاً صلباً عن حقوق شعب كوردستان
  36 دقائق
کوردستان

كتب عن الكورد.. "مرض مفاجئ" يغيّب الباحث والاقتصادي البارز كاظم حبيب
  1 ساعات
العراق

الأعرجي: اتفاق سنجار "محترم ومنصف" ووقّع ليُطبق لا أن يعوّق
  3 ساعات
See More
Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11644 H 4800
NileSat11353 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف