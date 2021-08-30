التخطيط ترجح بلوغ العراق "أعلى زيادة سكانية" خلال خمس سنوات

أربيل (كوردستان 24)- رجّح وزير التخطيط العراقي خالد بتال النجم الاثنين أن يبلغ العراق "أعلى زيادة سكانية" في السنوات الخمس المقبلة.

وقال النجم في ندوة حوارية عُقدت ببغداد "لدينا زيادة سكانية... وسنصل إلى الهبة الديمغرافية خلال أربع أو خمس سنوات" (وصولاً إلى) أعلى زيادة سكانية ممكنة".

وأشار إلى أن الزيادة السكانية بمثابة "سلاح ذو حدين"، وأردف "يمكن أن تكون إيجابية أو يمكن أن تكون لها تبعات سلبية" في عموم العراق.

وأوضح الوزير أن العراق يعاني من نقص في المدارس والمستشفيات والطرق في الوقت الذي تسجل فيه البلاد زيادة سكانية سنوية تقدر بمليون نسمة.

وقال النجم إنه يتعين تهيئة مدارس تستوعب مليون طفل في السنوات الست المقبلة، لكنه بيّن وجود معوقات كثيرة ووصف ذلك بالمشكلة الكبيرة.

ويقدر عدد سكان العراق بنحو 40 مليون نسمة.

ولم يجرِ العراق أي إحصاء شامل منذ عقود وكان يفترض أن ينظم العام الماضي لكنه أرجئ بعد تأجيل متكرر بسبب مخاوف من تسييسه.

وإقليم كوردستان هو أحد المؤيدين للإحصاء مع تحفظات على آلياته.