مسرور بارزاني ينعى رحيل كاظم حبيب: كان مدافعاً صلباً عن حقوق شعب كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- أصدر رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الاثنين 30 آب (أغسطس) 2021، برقية تعزية برحيل الشخصية العراقية المعروفة الدكتور كاظم حبيب.

وفيما يلي نص التعزية:

ببالغ الحزن والأسى تلقيت نبأ رحيل الكاتب والمفكر والشخصية العراقية المعروفة الدكتور كاظم حبيب. لقد كان الدكتور كاظم مدافعاً صلباً عن حقوق الإنسان وحقوق شعب كوردستان، وبهذه المناسبة الأليمة، أتقدم بخالص التعازي والمواساة إلى أسرته الكريمة وأشاطرها الأحزان، سائلاً المولى القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم عائلته وأصدقاءه ومحبيه الصبر والسلوان.

مسرور بارزاني

رئيس حكومة إقليم كوردستان

30 آب (أغسطس) 2021