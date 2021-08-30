مديرية صحة البيشمركة تؤمن التطعيم لقوات البيشمركة

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت مديرية شؤون الصحة في وزارة البيشمركة, في حكومة اقليم كوردستان, أنه " اعتبارا من الايام القادمة, سيتم تامين وتوفير لقاح كورونا لكافة افراد قوات البيشمركة في مستشفى البيشمركة, وبامكان أفراد البيشمركة تسجيل أسمائهم لغرض التطعيم وأخذ اللقاح.

وطالبت مديرية شؤون البيشمركة كافة المديريات في وزارة البيشمركة, اعداد قوائمهم باسماء الراغبين بأخذ اللقاح, لتحديد المواعيد لهم من قبل مديرية الصحة في وزارة البيشمركة, للتطعيم مضيفا أنه بعد جهود كبيرة تم استحصال الموافقة لتخصيص مستشفى البيشمركة, لتطعيم أفراد قوات البيشمركة.

وفي هذا الصدد صرح مدير شؤون الصحة في وزارة البيشمركة, الدكتور رزكار علي أنه تم وضع هذا البرنامج, بالتنسيق مع مديرية صحة اربيل لاعداد مستشفى البيشمركة لغرض التطعيم, خدمة لقوات البيشمركة موضحا ان اللقاحات المستخدمة في المستشفى تشمل الانواع الثلاثة فايزر واسترازينيكا وسينافورم .