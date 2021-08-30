وزير الدفاع العراقي: لو كان وضع العراق طبيعيا لما تمكن أي أحد من الدخول مترا واحدا

أربيل (كوردستان 24)- خلال ندوة حوارية في "ملتقى مركز الرافدين" للحوار في بغداد تحدث وزير الدفاع العراقي جمعة عناد عن الخروقات العسكرية التركية في المناطق الحدودية بين تركيا والعراق، واستذكر وزير الدفاع العراقي في هذا الصدد الرئيس الاسبق للعراق صدام حسين.

وقال وزير الدفاع العراقي ، إن " تركيا تستغل أوضاع العراق، ونحن لا نحرك ساكنا". وأضاف: "لا أريد أن أمجّد بصدام، لكن لو كان وضع العراق طبيعيا، لما تمكن أي أحد من الدخول مترا واحدا".

وأضاف أن " الدول تستغل وضعنا الحالي وتأخذ حقوقها على حسابنا.. في البدء علينا إخراج حزب العمال الكوردستاني من شمال العراق ومن ثم يكون بعدها لكل حادث حديث".... المصدر: روسيا اليوم