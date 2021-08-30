سیاسة

عناصر من طالبان مدججون بالسلاح خلف مذيع تلفزيوني

أثار المشهد انتقادات واسعة في الأوساط الصحفية
author_image آريان ابراهيم شوكت
عناصر من طالبان مدججون بالسلاح خلف مذيع تلفزيوني
عناصر من طالبان مدججون بالسلاح خلف مذيع تلفزيوني
الشرق الاوسط

أربيل (كوردستان 24)- أثناء بث تلفزيوني على الهواء مباشرة وفي مشهد غريب قد يتكرر في الفترة المقبلة في ظل حكم طالبان، ظهر مسلحون من حركة طالبان خلف مذيع في التلفزيون الحكومي الافغاني على الهواء مباشرة، وهم يحملون الأسلحة.

وتداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر عدداً من عناصر طالبان وهم مدججين بالسلاح ويقفون خلف مذيع تلفزيوني، قبل إلقائهم بياناً. وأثار المشهد انتقادات واسعة في الأوساط الصحفية، فغردت مراسلة لشبكة “بي بي سي” بالقول “هذا ما يبدو عليه النقاش السياسي الآن على التلفزيون الأفغاني،

جنود مشاة تابعون لطالبان يراقبون المضيف، يتحدث المذيع عن انهيار حكومة غني ويقول إن الإمارة الإسلامية تقول على الشعب الأفغاني ألا يخاف”. وخلال اللقاء، وجه المتحدث من حركة “طالبان” رسالة حاسمة إلى أمريكا، بضرورة خروج كامل قواتها من أفغانستان مع انتهاء المهلة المحددة في 31 آغسطس/آب الجاري.

إلى ذلك، يعيش الصحفيون الأفغان حالة ترقب منذ سيطرة طالبان على البلاد، فيما استغل بعضهم فرصة الهروب على متن طائرات الإجلاء من كابول.

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