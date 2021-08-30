بشير حداد: تغييرات جديدة ستطرأ على العملية السياسية في العراق

أربيل (كوردستان 24)- قال نائب رئيس مجلس النواب العراقي بشير حداد " ان قرار عودة التيار الصدري للمشاركة في الانتخابات العراقية المقرر اجرائها في 10 اكتوبر القادم,

يعزز ويقوي احتمالية اجراء الانتخابات في موعدها المقرر لكن السؤال المهم هو: هل تسفر نتائج هذه الانتخابات عن تنفيذ مطالب الشارع العراقي والمواطن العراقي في تقديم خدمات افضل للمواطنين العراقيين".

وأضاف بشير حداد: الان لايمكننا تخمين وتوقع نوعية التغييرات التي ستطرا على العملية السياسية الا بعدما نعرف ونرى مستوى نسبة مشاركة المواطنين في الانتخابات وباي روحية يشارك المواطنون في الانتخابات القادمة وهل تقبل الاطراف السياسية بنتائج الانتخابات القادمة مضيفا: طبعا الاطراف التي تحصل على اصوات قليلة سوف لاترضى بنتائج الانتخابات وهذه الامور ستحددها نتائج الانتخابات.

وتابع نائب رئيس مجلس النواب العراقي" يجب ان نكون متفائلين وأعتقد أن التوقعات اذا لم تكن متطابقة 100% لكن هنالك تغييرات جديدة ستطرأ على العملية السياسية في البلاد لخروج العراق من الوضع الراهن وتشكيل حكومة عراقية جديدة" .

وقال بشير حداد ايضا: ان تغيير النظام الانتخابي وتصغير الدوائر الانتخابية يعطي المجال لاشخاص مستقلين للوصول الى داخل قبة البرلمان وتكوين الائتلافات البرلمانية.

وبخصوص عودة مقتدى الصدر للمشاركة في الانتخابات, قال نائب رئيس مجلس النواب العراقي" التوقعات كانت تشير الى عودة التيار الصدري للمشاركة في الانتخابات. وكنت اتوقع هذه العودة وقد أشرت الى ذلك بشكل صريح في مقابلات سابقة ".